أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مخيم الهول للنازحين السوريين الواقع بمنطقة خاضعة للأمريكيين في سوريا يمر بأوضاع إنسانية كارثية حيث يموت فيه يوميا من 10 إلى 20 شخصا.

وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان صحفي صدر عنه مساء اليوم الأربعاء: "يشهد مخيم الهول الواقع بمنطقة تسيطر عليها الولايات المتحدة، حسب معلومات من نازحة تمكنت من الخروج منه، أوضاعا إنسانية كارثية. ويلقى حتفهم في المخيم يوميا من 10 إلى 20 شخصا، بينهم أطفال".

وأضاف كوبتشيشين: "وخلال الأسبوع الماضي توفي هناك بسبب نقص الأدوية والأغذية وسوء الظروف المعيشية غير الإنسانية 7 أطفال".

وشدد مدير مركز حميميم على أن العدد العام للأطفال الذين لقوا مصرعهم في مخيم الهول، الواقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، بسبب الكارثة الإنسانية هناك ارتفع إلى 235 شخصا.

ودعا كوبتشيشين المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة الناس في المخيم، الذي أصبح واحدا من أكبر المخيمات في شرق الفرات بل في سوريا كلها، والتخفيف من معاناتهم.

المصدر: وكالات