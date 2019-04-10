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جهاز الاستخبارات السوداني: قادرون على إنهاء الفوضى بالحسنى أو القوة

أخبار العالم العربي

جهاز الاستخبارات السوداني: قادرون على إنهاء الفوضى بالحسنى أو القوة
Reuters
احتجاجات السودان
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دعا جهاز الأمن والمخابرات السوداني المواطنين للانتباه إلى محاولات جر البلاد الى إنفلات أمني شامل، مؤكدا قدرة الأمن على لجم العناصر المنفلتة بالحسنى أو بالقوة وفق القانون.

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وأشار في بيان صادر مساء الأربعاء، أن جهاز الأمن والمخابرات مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين المنظمة وأنها لن تتوانى بالاضطلاع بدورها في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأمنية في إنفاذ واجباتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد ومواطنيها.

وأفاد الجهاز الاستخباراتي بأنه ظل وبعين المراقب يراعي حراك الشعب إيمانا منه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين.

وبين أيضا أنه تابع انطلاق التظاهرات وجموع المحتجين، قائما بواجباته الأمنية المكفولة قانونا في مراقبة الأحداث منذ بدايتها وإلى أن تطورت في اتجاهات سالبة تنحو إلى التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغير ذلك من الممارسات السالبة الفاقدة للحكمة والعقل والضمير.

المصدر: وكالات

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