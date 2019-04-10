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قوات حفتر تعلن سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس

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قوات حفتر تعلن سيطرتها الكاملة على مطار طرابلس
Reuters AYMAN AL-WARFALLI
اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي"
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أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر سيطرة الجيش التامة على مطار طرابلس، مشيرا إلى أن العمليات ضد الميليشيات المسلحة مستمرة.

وأشار المتحدث خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، إلى أن المعركة الآن تدور حول معسكر الدبالي قوات الجيش الوطني، وأن قوات الجيش تعمل الآن على قطع الطريق الرئيسي بين طرابلس وشرق العاصمة.

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وأكد المسماري سقوط 28 قتيلا و92 جريحا في صفوف القوات المسلحة منذ بدء المواجهات في المنطقة الغربية وضواحي طرابلس قبل 6 أيام.

ونفى المسماري ورود أي بلاغ بوجود مفقودين أو أسرى من عناصر القوات التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني في طرابلس منذ بدء العمليات العسكرية.

المصدر: وسائل إعلام ليبية

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