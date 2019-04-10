"الجيش الوطني الليبي" يعلن إسقاط طائرة حربية لقوات حكومة الوفاق

أعلن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أن وحداته أسقطت مساء اليوم الأربعاء طائرة حربية لقوات حكومة الوفاق الوطني خلال العمليات الجارية في محيط العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي" في بيان صدر عنها مساء اليوم الأربعاء: "القوات المسلحة العربية الليبية تسقط طائرة حربية للعدو انطلقت من قاعدة مصراتة الجوية باتجاه طرابلس بما يعرض حياة المدنيين للخطر".

وأضافت شعبة الإعلام الحربي: "ألم نؤكد أن الرد سيكون قاسيا وسريعا ؟!... تحياتنا لأفراد الكتيبة 166 الذين أصابوا الهدف بدقة عالية"، على حد تعبير البيان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، إسقاط الطائرة.

وأوضح المسماري أن الطائرة أسقطت على يد سلاح الجو في إطار عمل "المظلة الجوية" التي تمت إقامتها سابقا فوق طرابلس، مضيفا: "من حقنا تدمير وضرب أي مكان يهدد أمن قواتنا وأمن الشعب الليبي".

وأفادت شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق من اليوم بأن طائرات حربية أقلعت من قاعدة جوية من مدينة مصراتة واستهدفت منطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس.

وفي 8 أبريل أعلن "الجيش الوطني الليبي" أن قواته أنشأت "مظلة جوية" فوق طرابلس لمنع تحركات "الطيران المعادي"، وذلك بعد أن استهدفتها طائرتان حربيتان في مطار معيتيقة وهو الوحيد العامل في العاصمة.

ومنذ 4 أبريل يشهد محيط طرابلس اشتباكات عنيفة على خلفية إطلاق قوات "الجيش الوطني الليبي" عملية للسيطرة على العاصمة، التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا مقرا.

وتقول قوات حفتر إن الهجوم يهدف "لتحرير المدينة من الإرهابيين" في إشارة إلى الجماعات المسلحة العديدة الناشطة هناك.

وبعد مرور 3 أيام من اندلاع المواجهة أعلن طرفا النزاع عن لجوئهما إلى استخدام الطيران الحربي في المعركة على العاصمة الليبية.

المصدر: RT