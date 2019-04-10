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ولادة 10 أحزاب سياسية جديدة في الجزائر

أخبار العالم العربي

ولادة 10 أحزاب سياسية جديدة في الجزائر
AFP
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن منح تراخيص لـ10 أحزاب سياسية من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية.

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وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن الوزارة شرعت في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات.

وتتناول الملفات المعنية استكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل، حسب حالة كل حزب وجمعية.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.

المصدر: النهار أون لاين

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