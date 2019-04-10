ولادة 10 أحزاب سياسية جديدة في الجزائر

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن منح تراخيص لـ10 أحزاب سياسية من أجل عقد مؤتمراتها التأسيسية.

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وجاء في بيان وزارة الداخلية، أن الوزارة شرعت في دراسة ملفات إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية وما بين الولايات.

وتتناول الملفات المعنية استكمال إجراءات الاعتماد والتسجيل، حسب حالة كل حزب وجمعية.

🔴بلاغ حول التسهيلات المقدمة لانشاء الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية: 🔻

✔️ الترخيص لـ 10 تشكيلات سياسية من أجل عقد مؤتمراتها التأسياسية.

✔️ دعوة مسؤولي تشكيلتين سياسيتين للتقرب إلى مصالح الوزارة.

✔️ منح وصل تسجيل ذي قيمة اعتماد لـ 22 جمعية وطنية وجمعية ما بين الولايات. pic.twitter.com/Dch4zn6d7q — Ministère▪Intérieur (@interieur_dz) 10 апреля 2019 г.

وكان البرلمان الجزائري قد عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للبلاد. وقال بن صالح إنه سينظم انتخابات من المتوقع إجراؤها في غضون 90 يوما.

المصدر: النهار أون لاين