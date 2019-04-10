 
مباشر
عاجل
الرئيس الإيراني: سيواجه الأمريكيون كارثة في حال تنفيذ قرارهم بشأن الحرس الثوري

العثور على جثة السعودي المفقود في أوغندا

أخبار العالم العربي

العثور على جثة السعودي المفقود في أوغندا
نهر النيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp6r

عثرت القوات البحرية الأوغندية على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود مذكر ناصر السبيعي، في بحيرة فيكتوريا على بعد 10 كيلومترات من موقع سقوطه.

إقرأ المزيد
شلالات فيكتوريا في أوغندا
آخر مكالمة لرجل الأعمال السعودي المفقود في أوغندا

وقالت الناطقة باسم الشرطة هيلين بوتوتو اليوم الأربعاء: "غرق السائح السعودي وهو يلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه".

وأضافت: "زلت قدم السائح لأن الأرض كانت مبللة، بعد أن انحنى إلى الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة". 

وكان السائح السعودي برفقة أصدقاء في زيارة لشلالات "كالاغالا" في وسط أوغندا عندما وقع الحادث يوم السبت الماضي.

وتعتبر بحيرة فيكتوريا أكبر بحيرة في إفريقيا، وهي المصدر الرئيسي لنهر النيل، وتقع بشكل أساسي في تنزانيا، وأوغندا، وتطل على كينيا.

ويبلغ أقصى طول لها من الشمال إلى الجنوب 337 كم، وعرضها 240 كم، وتبلغ أعمق نقطة فيها 82 مترا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بومبيو: سنفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات "سو-35" الروسية