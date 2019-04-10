العثور على جثة السعودي المفقود في أوغندا

عثرت القوات البحرية الأوغندية على جثة رجل الأعمال السعودي المفقود مذكر ناصر السبيعي، في بحيرة فيكتوريا على بعد 10 كيلومترات من موقع سقوطه.

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وقالت الناطقة باسم الشرطة هيلين بوتوتو اليوم الأربعاء: "غرق السائح السعودي وهو يلتقط صورة سيلفي على نهر النيل وقد جرفته المياه".

وأضافت: "زلت قدم السائح لأن الأرض كانت مبللة، بعد أن انحنى إلى الوراء لالتقاط صورة للمياه الهائجة".

وكان السائح السعودي برفقة أصدقاء في زيارة لشلالات "كالاغالا" في وسط أوغندا عندما وقع الحادث يوم السبت الماضي.

وتعتبر بحيرة فيكتوريا أكبر بحيرة في إفريقيا، وهي المصدر الرئيسي لنهر النيل، وتقع بشكل أساسي في تنزانيا، وأوغندا، وتطل على كينيا.

ويبلغ أقصى طول لها من الشمال إلى الجنوب 337 كم، وعرضها 240 كم، وتبلغ أعمق نقطة فيها 82 مترا.

المصدر: أ ف ب