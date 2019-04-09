كلمة للرئيس الجزائري المؤقت: قيادة الجيش الجزائري احتكمت للدستور كمرجعية للخروج من الأزمة

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في كلمة متلفزة مساء يوم الثلاثاء، إن قيادة الجيش الجزائري احتكمت للدستور كمرجعية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد.

أنا ملتزم بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة خلال 90 يوما وفقا للدستور

الأسابيع الأخيرة فتحت لبلادنا أفقا ديمقراطيا جديدا

قيادة الجيش الجزائري احتكمت للدستور كمرجعية للخروج من الأزمة التي نمر بها

طموحي الوحيد هو القيام بالمهام الملقاة على عاتقي بأمانة ووفق أحكام الدستور

أنا عازم على تشكيل هيئة وطنية تعهد لها مهمة إجراء انتخابات رئاسية شفافة وحرة

أمد يدي لكل الأطراف للعمل سوية للعبور إلى المرحلة المقبلة في الجزائر بسلاسة

من المهم للشعب الجزائري أن يختار الرئيس المناسب لتطلعاته لبناء نظام سياسي جديد

وسمّى البرلمان الجزائري يوم الثلاثاء رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا لفترة انتقالية قد تمتد لفترة تسعين يوما، وذلك بعد أسبوع على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويرفض الجزائريون الذي يتظاهرون بأعداد ضخمة كل يوم جمعة للمطالبة برحيل النظام، تولي عبد القادر بن صالح (77 سنة) رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية، كما يرفضون كل وجوه النظام الذي أسسه بوتفليقة خلال أربع ولايات رئاسية.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء 2 أبريل 2019 استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، وذلك إثر احتجاجات شعبية واسعة منذ 22 فبراير الماضي بدأت برفض ترشح بوتفليقة (البالغ من العمر 82 عاما) لولاية خامسة على التوالي.

المصدر: RT