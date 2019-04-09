مصر.. صحيفة حكومية تبرر "اقتباسا" أثار جدلا واسعا ! (صورة)

أثار غلاف لمجلة رياضية حكومية في مصر، جدلا واسعا بعد اقتباس غلاف لمجلة التايم الأمريكية الشهيرة، جرى خلاله تغيير وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

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وقال الإعلامي محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي المسؤول عن الغلاف، ردا على الهجوم الذي تعرض له غلاف المجلة، ويظهر فيه الخطيب وهو يغرق، إن النادي الأهلي يعاني ويمر بمرحلة صعبة في تاريخه، وذلك عقب هزيمة الفريق أمام صن داونز بخماسية نظيفة بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لذلك فالنقد في هذه المرحلة أمر هام من أجل إصلاح مسيرة الفريق.

وتابع أن:" اقتباس الغلاف بنفس تفاصيله لا يعد سرقة، خاصة أن كثيرين شاهدوا غلاف التايم من قبل، ومن ضمن آليات الاقتباس إمكانية تغيير وجه شخص فقط مع استخدام نفس التعبير عن حالة مشابهة."

من جانبه، قال رئيس مجلة النادي الأهلي إبراهيم المنيسي، إن ناديه يريد الحصول على حقه بعد غلاف الأهرام الرياضي، موضحا أن ما حدث سقطة مهنية، فغلاف الأهرام الرياضي هو نفس غلاف مجلة التايم الأمريكية دون الإشارة لذلك.

وأضاف المنيسي: " الأهرام الرياضي مؤسسة عريقة ولكن ما حدث في الغلاف المسيء للخطيب له علاقة بالانتخابات الماضية التي انحازت فيها لمحمود طاهر- على حد تعبيره".

كما علق عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وأحد مؤسسي مجلته قائلا: " لن نصمت أمام إهانة شعار الأهلي والنادي، وعايزين حقنا أو كل واحد يتصرف بطريقته".

وتعرض الأهلي لهزيمة قاسية من صن داونز عصر السبت الماضي، بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراة المقاصة المقرر لها الأربعاء المقبل في الدوري، ثم يلعب مع صن داونز السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية