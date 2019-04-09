دورية للتحالف الدولي تتعرض لهجوم انتحاري جنوب شرق الحسكة في سوريا

استهدفت سيارة مفخخة كان يقودها انتحاري، دورية للتحالف الدولي على الطريق الواصل بين ناحية الشدادي وبلدة الـ 47 الواقعة جنوبي مدينة الحسكة في سوريا.

وأفادت وكالة هاوار الكردية بأن التفجير الذي وقع حوالي الساعة الـ 12:35، من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، كان بشاحنة صغيرة من نوع "كيا 2700".

وأوضح مراسل الوكالة بأن التفجير لم يُسفر عن وقوع أي إصابات في صفوف عناصر التحالف الدولي، فيما قُتل الانتحاري الذي كان يقود السيارة المفخخة.

المصدر: RT