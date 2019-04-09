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مظاهرات في مدن جزائرية احتجاجا على تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا

أخبار العالم العربي

مظاهرات في مدن جزائرية احتجاجا على تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا
Reuters Benoit Tessier
مظاهرات في الجزائر - أرشيف
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خرج آلاف الطلبة الجزائريين في مظاهرات اليوم الثلاثاء في العاصمة الجزائر ومدن أخرى رفضا لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا.

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وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن طلبة وأساتذة جامعات وكليات ولاية قالمة بشمال شرقي البلاد، خرجت اليوم في مظاهرات كبيرة تجوب شوارع المدينة رافضين بن صالح رئيسا للبلاد.

ويأتي تعيين بن صالح رئيسا مؤقتا للجمهورية الجزائرية، بعد الإعلان نهائيا عن شغور منصب رئاسة الجمهورية، وفقا للمادة 102 من الدستور بعدما قدم بوتفليقة استقالته.

ومن المنتظر أن يتوجه عبد القادر بن صالح بكلمة مساء اليوم يتحدث فيها عن الإجراءات والتدابير، التي سيتخذها  لتنظيم انتخابات رئاسية حرة نزيهة تستجيب لمطالب المتظاهرين.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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