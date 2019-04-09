ذكرت مواقع إخبارية محلية ليبية، أن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم "داعش" هاجموا البارحة بلدة الفقهاء وسط الصحراء الليبية، وقتلوا شخصين واختطفوا آخر.

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ونشرت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء الضحايا، في حين نقلت بوابة الوسط عن مصدر أمني قوله إن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية دخلت ليلة أمس إلى منطقة الفقهاء ببلدية الجفرة، وقتلت أحد عناصر الحرس البلدي عبد الكافي أحمد، ورئيس المجلس المحلي أحمد ساسي، كما خطفت المواطن مفتاح احميد ساسي".

وأوضح المصدر أن "المهاجمين كانوا يستقلون قرابة 13 مركبة، وغادروا الفقهاء بعد أن حرقوا عدة منازل ومقر الحرس البلدي، إثر اشتباكات مع الأهالي".

وتخضع بلدة الفقهاء الواقعة في منطقة الجفرة لسيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وتعرضت العام الماضي إلى هجوم لتنظيم "داعش، اختطف خلاله نحو 13 شخصا، تم تحريرهم لاحقا بعد أن نفذ الجيش عملية عسكرية في إحدى مزارع منطقة غدوة الواقعة إلى الجنوب من مدينة سبها.

المصدر: RT