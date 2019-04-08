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إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس بعد تعرضه لضربة من قوات حفتر

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إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس بعد تعرضه لضربة من قوات حفتر
Reuters HANI AMARA
طائرات مدنية في مطار معيتيقة (يوم 8 أبريل 2019)
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أعلن مصلحة الطيران المدني الليبية عن إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في ريف العاصمة طرابلس بعد ساعات من إغلاقه بسبب تعرضه لغارة جوية لطيران "الجيش الوطني الليبي".

وذكرت إدارة المطار عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، مساء اليوم الاثنين: "مصلحة الطيران المدني تصدر تعليماتها بفتح أجواء مطار معيتيقة الدولي واستئناف الرحلات للعودة فقط في الفترة الليلية اعتبارا من الساعة 19:00 لغاية الساعة 07:00 صباحا لحين إشعار آخر".

وتعرض مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في العاصمة الليبية، في وقت سابق من اليوم، لغارة جوية اتخذت سلطات طرابلس على إثرها قرارا بإغلاقه، فيما ذكرت المصادر المطلعة أن الضربة لم تسفر عن أضرار.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، أن الغارة نفذت على يد قواتها واستهدفت طائرتين "للميليشيات" فقط.

وتعود إدارة مطار معيتيقة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا بزعامة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج.

المصدر: RT

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