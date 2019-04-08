قوات حكومة الوفاق: نستعد للرد على جيش حفتر لقصفه مطار معيتيقة

أعلنت "قوة حماية طرابلس" الموالية لحكومة الوفاق الوطني أن طيرانها يستعد "للرد" على قوات "الجيش الوطني الليبي" لقصفها مطار معيتيقة الدولي بعاصمة البلاد.

وقالت "قوة حماية طرابلس" في تدوينة نشرتها على حسابها في موقع "فيسبوك" بعد نحو ساعة من تعرض المطار للقصف الذي نفذه سلاح الجو التابع لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر: "طيرانكم لن يرعبنا فنحن مستمرون في أسر أطفالكم وغنم أسلحتكم الإماراتية".

وتابعت "قوة حماية طرابلس": "جار الآن تجهيز سلاح الجو التابع لرئاسة الأركان الجوية بحكومة الوفاق والرد عليهم بالمثل، دعواتكم فقط".

وتعرض مطار معيتيقة الدولي، الوحيد العامل في العاصمة الليبية، في وقت سابق من اليوم، لغارة جوية اتخذت سلطات طرابلس على إثرها قرارا بإغلاقه، فيما ذكرت المصادر المطلعة أن الغارة لم تسفر عن أضرار.

وأعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابعة لـ"الجيش الوطني الليبي"، اللواء محمد المنفور، أن الغارة نفذت على يد طيران قوات حفتر.

المصدر: RT