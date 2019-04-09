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السيسي في زيارة رسمية لواشنطن تستمر 3 أيام

أخبار العالم العربي

السيسي في زيارة رسمية لواشنطن تستمر 3 أيام
Reuters Carlos Barria
أرشيف - السيسي خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 24 سبتمبر 2018
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يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بواشنطن، ضمن زيارة رسمية تستمر 3 أيام.

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ووصل السيسي إلى العاصمة الأمريكية أمس الاثنين، وكانت في استقباله الجالية المصرية أثناء توجهه لمقر إقامته في قصر "بلير هاوس"، التابع للبيت الأبيض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بسام راضي، إن زيارة الرئيس المصري تأتي تلبية لدعوة ترامب "بهدف تعزيز علاقات الشراكة المتبادلة في كافة المجالات، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية".

المصدر: وكالات

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