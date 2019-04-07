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أبو النجا في الكونغرس مجددا للحديث عن زيارة السيسي لواشنطن

أخبار العالم العربي

أبو النجا في الكونغرس مجددا للحديث عن زيارة السيسي لواشنطن
خالد أبو النجا
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رغم الضجة التي أثارتها زيارة الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد للكونغرس الأمريكي، يعود أبو النجا في 9 أبريل إلى نفس المكان تزامنا مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن.

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ونشر موقع "Pomed"، وهو منظمة غير حزبية ولا ربحية مكرسة لدراسة كيف يمكن للديمقراطيات الحقيقية أن تتطور في الشرق الأوسط، أمس السبت، ملصقا إعلانيا لجلسة جديدة في الكونغرس الأمريكي يحضرها الممثل المصري أبو النجا وقادة ديمقراطيون وجمهوريون ومجموعة من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، للحديث عن زيارة السيسي لواشنطن.

ويعقد اللقاء بدعم من منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى.

وكانت نقابة المهن التمثيلية في مصر قد قررت في وقت سابق من الشهر الماضي إلغاء عضوية الفنانين خالد أبو النجا وعمرو واكد، على خلفية لقائهما أعضاء بالكونغرس الأمريكي و"إعطاء صورة غير حقيقية عن البلاد بهدف الإضرار بالوطن"، واتهامهما بالخيانة العظمى.

المصدر: RT

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