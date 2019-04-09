إحباط هجوم مسلح على نقطة عسكرية بريف حماة في سوريا

أفاد مصدر عسكري سوري، بأن مجموعة إرهابية مسلحة شنت فجر اليوم الثلاثاء، هجوما على إحدى النقاط العسكرية في ريف حماة الشمالي.

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وقال المصدر: "حوالي الساعة الثالثة من فجر اليوم قامت مجموعة إرهابية مسلحة ترتدي الأحزمة الناسفة ومتنكرة باللباس الشعبي لفلاحي المنطقة، بالاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية على اتجاه طيبة الإمام بريف حماة الشمالي".

وأضاف: "على الفور تم اكتشافهم من حراس النقطة، والتعامل معهم بالنار، وإفشال الهجوم، على الرغم من إقدام بعض الانتحاريين على تفجير أنفسهم بالتزامن مع رمايات كثيفة بقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة والثقيلة.

وتابع أن الاشتباك أسفر عن "ارتقاء 3 شهداء، ومقتل كامل عناصر المجموعة الإرهابية، وتدمير الدبابة التي قدمت لهم الدعم بعد انكشاف أمرهم".

المصدر: RT + سانا