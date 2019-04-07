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مقتل وإصابة مدنيين باستهداف المسلحين لبلدة مصياف بريف حماة

أخبار العالم العربي

مقتل وإصابة مدنيين باستهداف المسلحين لبلدة مصياف بريف حماة
Reuters Tom Perry
أرشيف - مصياف غرب سوريا
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أفاد مصدر عسكري سوري لـRT بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء استهداف الفصائل المسلحة لبلدة مصياف بريف حماة وسط سوريا بقذائف الهاون والصواريخ.

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من جهتها قالت وكالة "سانا" السورية إن 3 أشخاص قتلوا وجرح 9 آخرون جراء اعتداء المسلحين المنتشرين في ريفي حماة وإدلب بالقذائف على مدينة مصياف بريف حماة.

يذكر أن شخصا قتل بالقذائف الصاروخية أمس السبت نتيجة اعتداء المسلحين على قرى الرصيف والعزيزية والكريم في ريف حماة الشمالي الغربي.

وتواصل الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم "جبهة النصرة"، والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، تواصل خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد، عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.

المصدر: RT + سانا

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