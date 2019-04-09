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طيران ⁧‫تابع لقوات حفتر يشن غارة على مواقع قرب مطار طرابلس الدولي

أخبار العالم العربي

طيران ⁧‫تابع لقوات حفتر يشن غارة على مواقع قرب مطار طرابلس الدولي
Reuters Hani Amara
مطار طرابلس الدولي، ليبيا، 8 أبريل 2019
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نقل مراسلنا في ليبيا عن شهود عيان، أن سلاح الطيران التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أغار صباح اليوم على مواقع تابعة للمجلس الرئاسي قرب مطار طرابلس الدولي.

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ورصدت مواقع إخبارية محلية طلعات لطائرات، يعتقد أنها تابعة للجيش الوطني فوق محاور القتال في ضواحي العاصمة الليبية الجنوبية، مشيرة إلى أن طائرة تابعة للجيش قصفت آليات تابعة للتشكيلات العسكرية المنافسة في محيط مطار طرابلس الدولي بمنطقة قصر بن غشير.

كما أفيد بنشوب اشتباكات بين قوات الطرفين في محور بن غشير - عين زارة، حيث تركز القتال أمس، وتبادل الجانبان السيطرة على أكثر من موقع في نطاقه، بما في ذلك المطار الدولي، المتوقف عن العمل منذ عام 2014.

المصدر: RT

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