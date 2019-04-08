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السراج يبحث التطورات الأمنية في ليبيا مع ماكرون

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السراج يبحث التطورات الأمنية في ليبيا مع ماكرون
AFP FETHI BELAID / POOL
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج
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أعلنت حكومة الوفاق الوطني أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لها فايز السراج تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه تطورات الوضع الأمني في ليبيا.

وذكرت حكومة الوفاق في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين: "تناولت المكالمة مستجدات الوضع الأمني، وتداعيات العدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية الأخرى، حيث أعلن الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين وضرورة وقف هذا الهجوم".

وأشير في البيان إلى أن السراج عبر عن "استيائه البالغ من الاعتداء الذي جاء بينما الليبيون يتطلعون بتفاؤل لانعقاد المؤتمر الوطني العام"، متهما قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر بـ "إعادة البلاد إلى دوامة الحرب وسفك الدماء" والسعي إلى "التسلط".

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وأضاف البيان أن السراج أكد خلال المكالمة مع ماكرون على "مقاومة هذا العدوان، وأن أمام حفتر خيارا واحدا هو وقف العمليات العسكرية فورا والانسحاب والعودة من حيث أتى".

يذكر أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر شنت الأسبوع الماضي عملية عسكرية في محيط العاصمة طرابلس. وقد أسفرت الاشتباكات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

المصدر: RT

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