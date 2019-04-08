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شاهد.. طائرات حرب إلكترونية مصرية تجوب البحر المتوسط قرب طرابلس الليبية! (صور)

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شاهد.. طائرات حرب إلكترونية مصرية تجوب البحر المتوسط قرب طرابلس الليبية! (صور)
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انتشرت مجموعة من الصور لطائرات الحرب الإلكترونية المصرية "سي-130 هيركليز"، و"سيسنا 680" التابعة للمخابرات المصرية وذلك في أجواء البحر المتوسط بالقرب من طرابلس.

twitter/GDarkconrad
طائرات الاستطلاع المصرية وفقا لموقع فلايت رادار

ووفقا لموقع "فلايت رادار 24"، ومراقب تتبع الطائراتManu Gómez، ظهرت طائرة من طراز سيسنا سيتيشن EGYPT02 (الطائرات التي تستخدمها المخابرات العامة المصرية)، طائرة القوات الجوية المصرية C130.

وأكد مصدر لـRT، أن الطائرات المصرية تقوم بطلعات استطلاع اعتيادية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن إحدى الطائرات التي كانت تجوب البحر المتوسط منذ يومين، وظهرت صور لها هي طائرة الحرب الالكترونية EC-130/H Compass Call.

twitter/GDarkconrad
الطائرات المصرية في البحر المتوسط

وأشار إلى أن هذه الطائرة تمتلك إنذارا مبكرا وسيطرة واسعة النطاق وتعمل مع أنظمة ملاحة خاصة في أسوء ظروف التشويش الالكتروني وفي مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وأنظمة هجوم إلكتروني ومعلوماتي متطورة مدمجة مع الأنظمة الجوية والبحرية وأنظمة القوات الخاصة وتقوم بإمداد معلومات خاطئة للأنظمة المعادية للتمويه على العمليات القتالية للوحدات الصديقة.

المصدر: تويتر + RT

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