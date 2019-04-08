شاهد.. طائرات حرب إلكترونية مصرية تجوب البحر المتوسط قرب طرابلس الليبية! (صور)

انتشرت مجموعة من الصور لطائرات الحرب الإلكترونية المصرية "سي-130 هيركليز"، و"سيسنا 680" التابعة للمخابرات المصرية وذلك في أجواء البحر المتوسط بالقرب من طرابلس.

twitter/GDarkconrad

Smart Aviation Cessna Citation Sovereign EGYPT02 (aircaft used by Egypt General Intelligence Directorate) followed by Egyptian Air Force C130 EGYPT03 currently tracking South of Malta pic.twitter.com/kI3dyIavGu — Manu Gómez (@GDarkconrad) 5 апреля 2019 г.

ووفقا لموقع "فلايت رادار 24"، ومراقب تتبع الطائراتManu Gómez، ظهرت طائرة من طراز سيسنا سيتيشن EGYPT02 (الطائرات التي تستخدمها المخابرات العامة المصرية)، طائرة القوات الجوية المصرية C130.

وأكد مصدر لـRT، أن الطائرات المصرية تقوم بطلعات استطلاع اعتيادية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن إحدى الطائرات التي كانت تجوب البحر المتوسط منذ يومين، وظهرت صور لها هي طائرة الحرب الالكترونية EC-130/H Compass Call.

twitter/GDarkconrad

وأشار إلى أن هذه الطائرة تمتلك إنذارا مبكرا وسيطرة واسعة النطاق وتعمل مع أنظمة ملاحة خاصة في أسوء ظروف التشويش الالكتروني وفي مختلف الظروف الجوية ليلا ونهارا، وأنظمة هجوم إلكتروني ومعلوماتي متطورة مدمجة مع الأنظمة الجوية والبحرية وأنظمة القوات الخاصة وتقوم بإمداد معلومات خاطئة للأنظمة المعادية للتمويه على العمليات القتالية للوحدات الصديقة.

المصدر: تويتر + RT