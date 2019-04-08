مصادر طبية معارضة: وفاة جندي سوداني بعد تعرضه لإصابة من قبل قوات الشرطة

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة اليوم الاثنين، أن جنديا توفي متأثرا بجراح أُصيب بها أثناء محاولته الدفاع عن المعتصمين بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

كذلك ذكرت اللجنة المعارضة، في بيان أن مواطنا "استشهد متأثرا بجراحه نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب من قبل المليشيات الأمنية بضاحية يثرب".

ونقلت وسائل إعلام في وقت سابق اليوم أن جنودا سودانيين منعوا قوات الأمن السودانية من محاولة فض اعتصام المحتجين اليوم الاثنين أمام مقر وزارة الدفاع.

كذلك قالت مصادر لـ RT أن قوات الجيش سمحت بدخول المعتصمين إلى مباني القوات البرية لحمايتهم من قوات جهاز الأمن والمخابرات بعد أن حاولت الأخيرة تفريق المعتصمين لمرتين متتاليتين صباح اليوم.

من السودان.. الجيش ينضم للمتظاهرين ويمنع قوات أمن سودانية من فض اعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش#السودانpic.twitter.com/2QgIuvOmYl — Shorouk News (@Shorouk_News) April 8, 2019

كما أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جنودا يحاولون منع رجال الشرطة من إطلاق النار وفك اعتصام المتظاهرين.

المصدر: RT + وكالات