نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن قوات الأمن السودانية تحاول فض اعتصامات اليوم الاثنين لمحتجين أمام مقر وزارة الدفاع.

وأضافت "رويترز" أن عناصر القوات الأمنية قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين لتفريقهم من أمام مقر الوزارة.

The morning of the third day ....

We are on our own✌

And the world is waching silently.#اعتصام_القياده_العامه#مدن_السودان_تنتفضpic.twitter.com/jm2uZqckAF — دينا محمد (@dinakhair2) 8 апреля 2019 г.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين على مدار اليومين الماضيين إلى شوارع الخرطوم حيث وصل العديد منهم إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وكانت "لجنة الأطباء المركزية" في السودان أعلنت أمس الأحد عن سقوط 5 قتلى خلال المظاهرات الأخيرة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى.

وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر الماضي، إذ يتهم المتظاهرون سلطات البلاد بسوء إدارة الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل نقص بالوقود والعملات الأجنبية.

المصدر: وكالات