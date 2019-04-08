إيران تدين "استهداف مدرسة" بصنعاء وتتهم التحالف العربي بقصفها

دانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة استهداف مدرسة للبنات في العاصمة اليمنية صنعاء واتهمت التحالف العربي بقصفها.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن أسف طهران لما سماه "صمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم في اليمن"، مضيفا أن الدول التي تدعم السعودية بالسلاح شريكة في الحرب على اليمن.

ودعا قاسمي الأمم المتحدة والدول المؤثرة لمضاعفة جهودها لوقف "العدوان على اليمن" وحماية المدنيين من الأطفال والنساء.

هذا وما تزال الأنباء متضاربة حول المسؤول عن انفجار مخزن قرب مدرسة ابتدائية للبنات في حي سعوان شرقي صنعاء، أدى إلى مقتل أكثر 10 أشخاص وإصابة العشرات.

ففي الوقت الذي يتهم فيه الحوثيون التحالف العربي بقيادة السعودية بقصف المكان، قالت تقارير إعلامية إن ما وقع هو انفجار مخزن للذخيرة تابع للحوثيين.

Houthi Iran Militia hold the full responsibility of this crime,we call on Intel community,UN&Human RightsOrgs to condemn the crime,to put pressure on Militias to stop storing weapons in residential,to stop shifting cities into laboratories for managing its destructive experiments pic.twitter.com/f4mvVzAbkJ — معمر الإرياني (@ERYANIM) 7 апреля 2019 г.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، الحوثيين كامل المسؤولية عن انفجار حي سعوان بصنعاء، مطالبا بضغط دولي لوقف عمليات تخزين السلاح في الأحياء السكنية.

وطالب الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة، والضغط على الحوثيين، الذين اتهمهم بتخزين الأسلحة في منشآت مدنية.

المصدر: RT + وكالات