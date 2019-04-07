صنعاء: 13 قتيلا معظمهم طلاب وطالبات جراء قصف التحالف حيا سكنيا بالعاصمة

أعلنت وزارة الصحة لدى حكومة الحوثيين في اليمن عن مقتل 13 شخصا، معظمهم أطفال، وجرح العشرات جراء قصف التحالف العربي مدارس ومنازل في منطقة سعوان السكنية بالعاصمة صنعاء، صباح الأحد.

عمليات طوارئ وزارة الصحة :- أرتفاع عدد الجرحى في كل المستشفيات التي تم اسعافهم الى 87 جريح وعدد الشهداء الى 13 شهيد معظمهم أطفال من طلاب المدارس التي أستهدفت عبر طيران العدوان في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء — (M.O.H Spokesman)ناطق وزارة الصحة اليمنية (@MOH_Speaker_Y) April 7, 2019

وزارة الصحة :- ارتفاع عدد جرحى الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان في سعوان وسط العاصمة صنعاء الى 60 جريح بينهم 36 طفلا و24 رجلا عدد الإناث بينهم 26 أنثى . pic.twitter.com/0HidNzbjMu — (M.O.H Spokesman)ناطق وزارة الصحة اليمنية (@MOH_Speaker_Y) April 7, 2019

من جانبه، أشار وزير الصحة العامة والسكان (المعين من جماعة "أنصار الله")، طه المتوكل، مساء اليوم، إلى أن معظم الضحايا طلاب وطالبات، مضيفا أن عدد الجرحى بلغ 92 شخصا جلهم من النساء والأطفال، وتم توزيعهم على مختلف المستشفيات.

فيما قال الناطق باسم حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، وزير الإعلام ضيف الله الشامي، إن "مجزرة طيران العدوان بحق الطالبات في سعوان بالعاصمة صنعاء جريمة حرب مكتملة الأركان" و"وصمة عار في جبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية".

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وفي وصت سابق من الأحد، أفاد مراسلنا في اليمن بأن التحالف العربي (الذي يخوض عملياته في اليمن دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا، ضد الحوثيين، شن غارة جوية استهدفت دوار الأربعين في صنعاء أدت إلى تضرر منازل وإصابة طالبات في مدرسة مجاورة.

وأكد الشھود أن الغارة تسببت في تضرر عدد من المنازل، كما أصیبت طالبات في مدرسة الراعي في الحي.

والتحالف ينفي..



من جهته، نفى التحالف العربي الذي يخوض عملياته في اليمن دعما لحكومة عبد ربه منصور هادي (المعترف بها دوليا) ضد الحوثيين، ضلوعه في قصف حي سكني في صنعاء.

وحمل المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، قوله إن "ميليشيات الحوثي" المسؤولة عن القصف، مشيرا إلى أن التحالف يقوم بعملياته العسكرية في منطقة بعيدة عن العاصمة اليمنية.

وأوردت وكالة "مأرب برس" أن مقاتلات التحالف العربي شنت، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت معسكرا في منطقة سعوان شرق صنعاء.

وووفقا لوسائل إعلام سعودية فقد استهدفت الضربات معسكر الشرطة العسكرية الذي حوله الحوثيون إلى مركز تدريبي لعناصرهم، ومخزن للأسلحة لقربه من الأحياء السكنية شرق المدينة.

المصدر: RT + وكالات