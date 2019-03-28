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واشنطن تدعو التحالف العربي للتحقيق في قصف مستشفى يمني

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واشنطن تدعو التحالف العربي للتحقيق في قصف مستشفى يمني
Globallookpress
الناطق باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو
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دعت وزارة الخارجية الأمريكية "التحالف العربي" بقيادة السعودية، إلى إجراء تحقيق في قصف "مروع" لمستشفى تابع لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في إفادة صحفية: "شاهدت هذه التقارير، إنها مروعة. الولايات المتحدة تأخذها على محمل الجد وتسعى لمزيد من المعلومات"، وفقا لوكالة "رويترز".

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وأضاف: "نعرف أن التحالف بقيادة السعودية أحال نتائج القصف إلى فريق تقييم الحوادث المشترك لمراجعته والتحقيق فيه... الولايات المتحدة تحث على إجراء تحقيق شفاف".

وأعلنت المنظمة الإغاثية غير الحكومية الثلاثاء مقتل سبعة أشخاص على الأقل، بمن فيهم أربعة أطفال، جراء غارة جوية استهدفت مستشفى مدعوما من المنظمة في اليمن.

المصدر: وكالات

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