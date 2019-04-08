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عودة أصوات المدافع قرب مطار طرابلس الدولي والبعثة الأممية تنفي أنباء مغادرتها

أخبار العالم العربي

عودة أصوات المدافع قرب مطار طرابلس الدولي والبعثة الأممية تنفي أنباء مغادرتها
Reuters Hani Amara
مركبات عسكرية تابعة لقوات مصراتة التابعة للمجلس الرئاسي في طرابلس، في حي تاجوراء، ليبيا، 6 أبريل 2019
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نفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ضمنيا نبأ تردد عن مغادرتها العاصمة طرابلس عن طريق البر نحو تونس، وشددت على أن البعثة الدولية تواصل عملها في هذه المرحلة الصعبة والحرجة.

يأتي ذلك مع استئناف الاشتباكات صباح اليوم بالقرب من مطار طرابلس الدولي الواقع في منطقة قصر بن غشير إلى الجنوب من المدينة.

وذكرت مواقع إخبارية محلية، أن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة تجددت في ضواحي العاصمة الليبية الجنوبية بين وحدات تابعة للجيش الوطني، وقوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وفي هذا السياق، نشر أحد المواقع المحلية مقطع فيديو من منطقة قصر بن غشير تسمع فيه أصوات طلقات بمختلف أنواع الأسلحة، كما نُشر مقطع آخر لاشتباك عنيف بين الطرفين في محور عين زارة.

وفيما تضاربت الأنباء حول الجهة المسيطرة على مطار طرابلس الدولي، ومدينة العزيزية الاستراتيجية جنوب العاصمة طرابلس، تتوارد أنباء عن تواصل الاشتباكات في محيط  المطار وبالقرب من مدينة العزيزية.

المصدر: RT

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