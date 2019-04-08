الأمم المتحدة: نزوح نحو 2200 شخص من طرابلس جراء الاشتباكات

قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 2200 شخص نزحوا من مناطق الاشتباكات بمحيط العاصمة الليبية طرابلس، مع وجود أعداد كبيرة محاصرة في بعض المناطق وعدم تمكنها من الخروج لاشتداد الاشتباكات.

إقرأ المزيد

وجاء في تقرير الأمم المتحدة اليوم الاثنين، "إن ما لا يقل عن 2200 شخص فروا من القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس منذ 4 أبريل، وأن العديد من المدنيين حوصروا ولم تتمكن خدمات الطوارئ من الوصول إليهم".

وأضاف التقرير، أن انتشار المزيد من القوات حول العاصمة وتزايد العمليات القتالية سيسبب في نزوح أعداد كبيرة من السكان.

وتابع التقرير أن وكالات تقديم المساعدة والإغاثة المتواجدة في المنطقة لديها ما يكفي من الإمدادت الطبية واللازمة لأكثر من 210 آلاف شخص، وكافية لمدة ثلاثة أشهر.

ونشرت وسائل إعلام محلية نداءات استغاثة لكثير من الأسر الليبية العالقة في مناطق الاشتباكات، وعدم قدرتها على الخروج.

ويشهد محيط طرابلس معارك عنيفة بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت إطلاق هجوم مضاد سمته "بركان الغضب".

المصدر: وكالات