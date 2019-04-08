قال رئيس مجلس النواب في طاجيكستان شكورجان زهور زادة، إن قطر مولت عملية بناء جامع في البلاد ليكون بذلك أكبر جامع بمنطقة آسيا الوسطى، وسيجري افتتاحه في سبتمبر القادم.

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وقال زهور زادة في تصريح لصحيفة "الشرق" القطرية، إن هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دولار، يندرج ضمن حزمة من المشاريع التنموية التي تنفذها قطر في طاجيكستان بحجم استثمارات تقدر بحوالي 500 مليون دولار.

وأوضح أن قطر تمول العديد من المشاريع التنموية والاستثمارية في العاصمة الطاجيكية دوشنبه على غرار مشروع "الديار القطرية" المقدرة كلفته لمراحله الثلاث بنحو 300 مليون دولار.

وأشار المسؤول الطاجيكي إلى سعي بلاده للتباحث مع الجانب القطري، وخاصة جهاز قطر للاستثمار، حول مشاريع تنموية جديدة، تتعلق ببناء طرق ومحطات كهرمائية ومراكز تجارية.

كما أعلن عن زيارة لوفد طاجيكي من الطيران المدني إلى قطر نهاية أبريل الحالي لمناقشة فتح خط مباشر بين الدوحة ودوشنبه.

ولفت رئيس مجلس النواب الطاجيكي إلى أن بلاده تعطي الأولوية لقطر في علاقاتها مع البلدان العربية، واصفا العلاقات بين البلدين بالجيدة والأخوية وقال: "لقد جرى العديد من اللقاءات بين قيادتي البلدين ووضعت خلالها الأطر القانونية لمختلف المشاريع وبرامج التعاون المتميز بين الطرفين".

المصدر: بوابة الشرق الإلكترونية