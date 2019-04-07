بريطانيا: لا مبرر لتقدم قوات حفتر نحو طرابلس وسنستخدم كل القنوات لمنع التصعيد

اعتبرت بريطانيا أنه لا مبرر على الإطلاق لعملية "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على عاصمة ليبيا طرابلس، متعهدة بتفعيل كل القنوات لمنع تصعيد الوضع.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إننا نتابع الأوضاع في ليبيا عن كثب. وبعد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيادة المملكة المتحدة وبيان مجموعة G7 الأسبوع الفائت، سأبحث الخطوات اللاحقة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا".

وشدد هانت على أن "كل القنوات ستكون عاملة من أجل التشجيع على ضبط النفس وتفادي سفك الدم"، مشيرا إلى أنه "لا مبرر لتقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس".

Watching Libya situation v closely. After U.K.-led UN Security Council session and G7 statement last week, I’ll be talking next steps with EU in Brussels tomorrow. Will work every channel to encourage restraint and avoid bloodshed. No justification for LNA move on Tripoli. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 7 апреля 2019 г.

وسبق أن دعا نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلن، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن انعقدت بدعوة من المملكة المتحدة، الجمعة، قوات "الجيش الوطني الليبي" إلى الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها في محيط طرابلس ووقف النشاط العسكري قرب المدينة، وحث جميع الأطراف إلى العودة لمسار العملية السياسية.

ومنذ الخميس الماضي تشن قوات "الجيش الوطني الليبي" عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي تتخذها حكومة الوفاق الوطني مقرا، وتقول قوات حفتر إن الهجوم يهدف "لتحرير المدينة من الإرهابيين" في إشارة إلى الجماعات المسلحة العديدة الناشطة هناك.

وأعلنت دول مجموعة "G7" والاتحاد الأوروبي رفضها الشديد لزحف قوات "الجيش الوطني الليبي" على العاصمة الليبية طرابلس، محذرة إياه من تداعيات استمرار العملية.

المصدر: RT