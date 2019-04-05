أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتسوية الوضع في ليبيا.

وقرأ المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسغن، نص البيان الذي جاء فيه: "لقد عبرنا عن دعمنا الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص، ودعونا جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار وتنفيذ التزاماتها من أجل ضمان تعاونها الفعال مع الأمم المتحدة".

كما عبر المجلس في بيانه عن قلقه الشديد إزاء العمليات العسكرية الجارية في ليبيا، معتبرا أنها تعرّض الحل السياسي للأزمة الليبية للخطر.

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ودعا البيان قوات "الجيش الوطني الليبي" (التابع للمشير خليفة حفتر) إلى تفادي أي مواجهة عسكرية، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية "لا حل عسكريا لها".

وأعربت الدول الأعضاء بمجلس الأمن عن عزمها محاسبة الأطراف المسؤولة عن مواصلة الاقتتال في ليبيا.

واستغرق الاجتماع الذي عقده المجلس بطلب من بريطانيا، أكثر من ساعتين، وتخلله تقديم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن الليبي، غسان سلامة، تقريره من العاصمة طرابلس، عن طريق اتصال بالفيديو.

المصدر: وكالات