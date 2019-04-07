السيسي يفتتح مبنى يحمل اسمه في غينيا

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مبنى جديدا يحمل اسمه في جامعة "جمال عبد الناصر" في العاصمة الغينية كوناكري، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وتأتي زيارة السيسي إلى غينيا في مستهل جولة خارجية يقوم بها تشمل عددا من الدول.

وأزاح السيسي خلال الزيارة إلى الجامعة التي رافقه خلالها الرئيس الغيني "ألفا كوندي"، الستار عن تمثال للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحرم الجامعة.

وجرى إنشاء جامعة عبد الناصر في غينيا في عهد الرئيس أحمد سيكوتوري.

المصدر: الرئاسة المصرية