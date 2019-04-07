قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم الأحد، استبعاد كل من مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومدير إدارة كفر الزيات التعليمية.

كما قررت أيضا تحويل مسؤولي الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين ومدرس التربية الرياضية للتحقيق العاجل بديوان عام الوزارة مع إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

واتخذت الوزارة قرارها إثر حادثة مصرع طالب بمدرسة بنوفر الإبتدائية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية داخل "بيارة" صرف صحي خلف أحد مباني المدرسة أثناء حصة التربية الرياضية.

وأصدرت الوزارة تعليمات مشددة لمديري المديريات بضرورة الالتزام بالضوابط التي حددتها الوزارة قبل بداية العام الدراسي الحالي بمعايير السلامة والأمان والصحة في جميع المدارس والمنشآت التعليمية.

المصدر: موقع "المصريون"