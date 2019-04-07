"الوفاق": الحل السياسي هو وحده الكفيل بتجنيب ليبيا سفك المزيد من الدماء

أعلن وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد سيالة، أن وزارته تقوم باتصالات مكثفة مع المنظمات الدولية والإقليمية بهدف وقف المعارك بضواحي العاصمة طرابلس.

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وأكد سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الأحد، على أهمية المضي في اتجاه الوصول إلى حل سياسي وفقا لخريطة الأمم المتحدة، والتي تقضي بعقد الملتقى الوطني الجامع بمدينة غدامس، الذي دعا المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن الليبي، غسان سلامة، لعقده منتصف الشهر الجاري.

وشدد سيالة على أن "الحل السياسي هو وحده الكفيل بالوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجنيب البلاد سفك المزيد من الدماء والدمار".

وجاءت تصريحات سيالة وسط تقارير عن مواصلة المعارك على أطراف العاصمة الليبية طرابلس بين "الجيش الوطني الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، والقوات الموالية للمجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي مقرها طرابلس.

واليوم الأحد، أكد "الجيش الوطني" قيام طيرانه بشن أول غارة جوية على ضواحي طرابلس، فيما أعلنت القوات التابعة للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق انطلاق عملية "بركان الغضب" ضد قوات حفتر، وذلك وسط دعوات دولية متكررة إلى وقف التصعيد وجلوس فرقاء النزاع الليبي إلى طاولة الحوار.

وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن الليبي، غسان سلامة، عزمه على عقد مؤتمر "الملتقى الوطني" الجامع لكافة الأطراف في الفترة بين 14 و16 أبريل الجاري، في مدينة غدامس (غربي البلاد)، لتقرر جميع القوى الليبية فيه مستقبل البلاد وتتفق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة لإنهاء المراحل الانتقالية.

المصدر: وكالة الأنباء الليبية + وكالات