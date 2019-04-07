بالفيديو.. مقتل 3 عناصر من قسم مباحث النزهة في القاهرة بهجوم مسلح
Reuters
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أفاد مراسل RT نقلا عن مصادر أمنية وطبية في القاهرة، اليوم السبت، بمقتل 3 عناصر شرطة بإطلاق نار من طرف مسلحين مجهولين.
وقالت المصادر إن مجهولين قاموا بمهاجمة سيارة معاون مباحث النزهة في القاهرة، وأردوه قتيلا، فيما أصيب شرطيان بجروح بليغة توفيا على إثرها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة قيل إنها لمعاون مباحث قسم النزهة النقيب ماجد عبد الرازق.
المصدر: RT
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