وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى قاعدة الرجمة شرق ليبيا حيث بدأ لقاءه مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر.

ونقلت وسائل إعلام ليبية أن غوتيريش بدأ محادثات مع حفتر حول التصعيد الأخير للتوتر في البلاد بالتزامن مع تلاحق الأنباء بشأن الوضع العسكري في المنطقة الغربية.

ووصل غوتيريش إلى الرجمة بعد أن عقد خلال اليومين الماضيين لقاءين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في طرابلس، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح عيسى، في طبرق، وذلك على خلفية تصعيد التوتر في ليبيا مع انطلاق عملية قوات حفتر للسيطرة على عاصمة البلاد.

وقال غوتيريش، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، خلال انتقاله من طبرق إلى بنغازي، في وقت سابق من اليوم: "لا يزال هدفي يكمن في تحقيق تجنب المواجهة العسكرية. أجدد أنه لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا ولا يمكن تسويتها إلا سياسيا".

وفي ظل هذه التطورات يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مساء الجمعة بناء على طلب بريطانيا لبحث التطورات في هذه البلاد الغنية بالنفط، وذلك وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس ومنع اندلاع مواجهة عسكرية حادة.

وأعلنت المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني أنها تمكنت من صد هجوم قامت به قوات حفتر على أبوشيبة والهيرة جنوبي العاصمة، فيما تحدثت قوات "الجيش الوطني الليبي" عن سيطرتها على سوق الخميس ومنطقتي السبيعة والرقيعات فيما تستمر الاشتباكات بين وادي الهيرة والعزيزية.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل للبلاد، معمر القذافي، عام 2011، ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر بين الطرفين، أعلن حفتر، أمس الخميس، إطلاق عملية لـ"تحرير" عاصمة ليبيا طرابلس من "قبضة المليشيات والجماعات المسلحة"، بينما أوعز السراج بالتعامل بقوة لصد زحف قوات "الجيش الوطني".

المصدر: وكالات