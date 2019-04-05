كواليس لقاء عقيلة صالح وغوتيريش في طبرق

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مقر إقامته بمدينة طبرق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفقة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الجمعة، إن صالح وغوتيريش بحثا: "آخر مستجدات الشأن الليبي وسُبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد، بالإضافة إلى الملتقى الوطني الليبي المُزمع إقامته بمدينة غدامس منتصف الشهر الجاري".

وأضاف بليحق أنه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن تكون مخرجات الملتقى الوطني وفقا لإرادة الليبيين دون تدخلات خارجية، بالإضافة لضرورة إنهاء الإستحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وأوضح المتحدث أن رئيس مجلس النواب الليبي أكد على وفاء المجلس بكافة الاستحقاقات التشريعية المناط بها، آخرها إصدار قانون الاستفتاء على الدستور الدائم في البلاد، وبأن يتم من خلال الملتقى الوطني الليبي وضع الآلية لإنهاء الأزمة الحالية في ليبيا وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

المصدر: RT