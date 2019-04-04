السعودية تفتتح قنصلية لها في بغداد والعراق يريد فتح بعثة دبلوماسية شرق المملكة

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن افتتاح مقر القنصلية السعودية لدى العاصمة بغداد، بينما أعرب العراق عن نواياه فتح بعثة دبلوماسية له في المناطق الشرقية للمملكة.

وجرت مراسم افتتاح القنصلية السعودية في بغداد بمشاركة وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان صدر عنها بهذا الصدد، إن ذلك يأتي "كمؤشر عملي على تعزيز التواصل بين بغداد والرياض، وحرص البلدين الشقيقين على تيسير الخدمات القنصلية، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المقدسة في المملكة لأداء الحج، والعمرة، وزيارة العتبات المقدسة في العراق، ولتسهيل إجراءات حركة العمل، والتبادل التجاري بين البلدين".

وتعليقا على افتتاح القنصلية السعودية في بغداد، وصف المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، العلاقة بين العراق والسعودية بأنها "استراتيجية"، مشيرا إلى أن "العراق يمضي بتوازن وقوة لبناء مصالحه".

وفي وقت سابق من اليوم قال وزير التجارة والاستثمار السعودي إن المملكة "ستفتتح قنصليتها في بغداد للبدء في إصدار تأشيرات للعراقيين".

وسبق أن أعلن القصبي، عقب وصوله بغداد، أمس الأربعاء، على رأس وفد رسمي وتجاري كبير، أن السعودية تستعد لافتتاح قنصلية لها في العاصمة العراقية، وأكد على وجود تحضيرات لافتتاح 3 قنصليات في محافظات أخرى.

العراق: سنبادر إلى افتتاح قنصلية لنا في المناطق الشرقية للسعودية

وفي غضون ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية اعتزام بلاده فتح قنصلية لها في المناطق الشرقية للسعودية.

وقال الصحاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، إنه "في إطار افتتاح القنصلية الجديدة للسعودية في بغداد اليوم فإن العراق سيبادر إلى جهود مناظرة في هذا السياق وربما سنشهد تنسيقا مع الجانب السعودي بفتح قنصلية عراقية في بعض المناطق الشرقية من السعودية"، لافتا إلى أن ذلك "سينعكس على طبيعة الرحلات الجوية بين بغداد وجدة والرياض ولربما لاحقا ستكون الدمام"​​​.

وأضاف الصحاف أن هذا الأمر "سيساهم في رفع مستوى التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين".

المصدر: RT + سبوتنيك