كشف عضو مجلس محافظة نينوى حسام العبار، اليوم الخميس، عن وجود بعض عوائل عناصر "داعش" سجلت أسماء أبنائها الذين قتلوا مع التنظيم كمفقودين في حادثة العبارة.

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وقال العبار لـRT إن: "قيادة عمليات نينوى رصدت حالات تسجيل عناصر ضمن داعش كمفقودين في العبارة، لكن بعد التدقيق تمكنت القوات الأمنية من تأكيد المعلومات ومنع استغلال الحادثة".

وأضاف أن: "عدد الذين توفوا حتى اللحظة في حادثة العبارة بلغ 107، بينما ما زلنا نبحث عن 40 - 50 مفقودا".

ولقي نحو 100 عراقي مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بانقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية في مدينة الموصل في مارس الماضي، وأثار الحادث سخطا وجدلا واسعا، أقيل على إثره محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائباه من مناصبهم.



المصدر: RT