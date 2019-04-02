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شاهد.. لحظة تقديم بوتفليقة استقالته

أخبار العالم العربي

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بث التلفزيون الجزائري مقطع فيديو يظهر لحظة تسليم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري في البلاد، الطيب بلعيز.

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الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن استقالته رسميا

وقد أعلن الرئيس الجزائري في وقت سابق من مساء الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأبلغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، بحسبما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

المصدر: RT

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