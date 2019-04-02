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حزب الأمة السوداني المعارض يدعو إلى "تظاهرة مليونية"

أخبار العالم العربي

حزب الأمة السوداني المعارض يدعو إلى
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
(صورة أرشيفية)
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دعا حزب الأمة السوداني إلى "تظاهرة مليونية" في الـ6 من أبريل الجاري، مطالبا أن تمثل "مناشدة للجيش السوداني للقيام بدوره في حماية الشعب ومكتسباته والانحياز لمطالبه".

وطالب الحزب بزعامة الصادق المهدي في بيان، "ببناء جبهة عريضة وموحدة"، معلنا رفضه لـ"أي محاولات إعادة إنتاج النظام بكافة أشكاله بما فيها الانقلاب العسكري".

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كما دعا إلى معالجة "مسارات الثورة السياسية بالتوافق على الميثاق السياسي، والدستور الانتقالي، والسياسات البديلة، مع السير الحثيث في مساراتها الميدانية بتنوع المواكب، والاعتصامات، والوقفات الاحتجاجية، والإضرابات العامة وصولا للعصيان المدني الشامل، والمحافظة على وحدة الصف الثوري، وسلمية الثورة".

المصدر: وكالات

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