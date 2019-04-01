البشير يدعو إلى الانضمام للحوار الوطني

دعا الرئيس السوداني عمر البشير القوى السياسية السودانية إلى الانضمام للحوار الوطني من أجل دعم استقرار البلاد.

وقال البشير خلال خطاب أمام البرلمان إن وثيقة الحوار مرجعية أساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة. وأن البلاد تشهد مرحلة جديدة مع التزامه بحفظ مسافة واحدة من الجميع. وأكد البشير أن مطالب التظاهرات مشروعة لكن بعضها سبب خرابا. وجدد تعهده بالتصدي للفساد ودعم المشاريع الشبابية.