 
مباشر

البشير يدعو إلى الانضمام للحوار الوطني

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lnuj

دعا الرئيس السوداني عمر البشير القوى السياسية السودانية إلى الانضمام للحوار الوطني من أجل دعم استقرار البلاد.

وقال البشير خلال خطاب أمام البرلمان إن وثيقة الحوار مرجعية أساسية لتوجيه العمل السياسي في المرحلة المقبلة. وأن البلاد تشهد مرحلة جديدة مع التزامه بحفظ مسافة واحدة من الجميع. وأكد البشير أن مطالب التظاهرات مشروعة لكن بعضها سبب خرابا. وجدد تعهده بالتصدي للفساد ودعم المشاريع الشبابية.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تفاصيل مرعبة.. هجوم مسجدي نيوزيلندا الإرهابي يخفي الكثير