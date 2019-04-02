في أقل من 24 ساعة.. الجيش الجزائري يصدر بيانا ثانيا ويكشف ما يشاع عن إقالة بوتفليقة رئيس الأركان

نفت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا مزورا منسوبا لرئاسة الجمهورية، ونص على "إقالة الفريق أحمد قايد صالح" نائب وزير الدفاع، رئيس الأركان الجزائري وإحالته للتحقيق العسكري.

ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نسخة من البيان المزور المنسوب للرئاسة ويحمل توقيع محمد علي بوغازي مستشار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، محذرة من تداوله.

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من جهته، نفى محمد علي بوغازي مستشار الرئيس الجزائري في تصريحات له اليوم، توقيعه على أي بيان بهذا الخصوص.

وأكد مستشار بوتفليقة أن ما يتم تداوله مزور وليس من صلاحياته التوقيع على بيان بهذا الشأن.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد نفت مساء الاثنين شائعة أخرى بإقالة الفريق قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي بدلا منه في رئاسة الأركان.

وزعم بيان مزور منسوب لمستشار بوتفليقة أن المئات من الحرس الجمهوري يحاصرون مقر الرئاسة والإقامات الحكومية والتلفزيون الرسمي.

وقد أثار البيان دهشة وصدمة كبيرتين ما أدى إلى صدور نفي رسمي من المستشار بوغازي الذي أدلى بتصريح لقناة النهار الجزائرية الخاصة يتبرأ فيه من أي مسؤولية عن البيان ويؤكد أنه مزور.

المصدر: وزارة الدفاع الجزائرية + وكالات