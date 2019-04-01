وزارة الدفاع الجزائرية تنفي شائعة إقالة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح

فندت وزارة الدفاع الجزائرية، الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إقالة الرئيس بوتفليقة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له.

وكتبت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء الاثنين: "إلى جميع المتواجدين بالصفحة الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

وتناقلت مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إقالة قايد من رئاسة أركان الجيش الجزائري، وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له.

#عاجل|™ البيان المتداول عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الجتماعي حول احالة قائد الاركان القايد صالح للتقاعد كاذب ولا اساس له من الصحة .

لانه لا يمكن تعيين لواء متقاعد على رأس قيادة الأركان في ظل تواجد جنرال اعلى رتبة منه متمثلة في الفريق قائد الحرس الجمهوري بن علي بن علي pic.twitter.com/mxlJ8tz4Pv — Amara boulifa (@amaraboulifa) 1 апреля 2019 г.

المصدر: الدفاع الجزائرية