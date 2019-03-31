بالفيديو.. محمد بن سلمان يدشن أول طائرة تدريب سعودية نفاثة

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك"، جمع وصنع عدد من أجزائها محليا، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي للمملكة.

واطلع ولي العهد على مراحل تجميع وتصنيع الأجزاء الرئيسية لطائرة "هوك" من قبل شباب سعوديين، والاختبارات التي جرت على الطائرة بعد التجميع، واختبار قبول الطائرة بعد الطيران، إضافة إلى شرح عن مبادرات البرنامج السعودي البريطاني في نقل وتوطين التقنية.

ورعى الأمير محمد بن سلمان حفل التدشين الذي اشتمل على عرض مرئي لمراحل تجميع الطائرة، وقام بسحب مجسم لمقود الطائرة، مزيحا الستار عن الطائرة، ووقع على مقدمتها.

#ولي_العهد يدشن أول طائرة تدريب نفاثة من طراز "هوك" تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً بأيادي وطنية. #تدشين_أول_طائرة_تدريب_عسكرية_سعوديةpic.twitter.com/JTzaMmUmii — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٣١ مارس ٢٠١٩

وتوجه بعد ذلك ولي العهد السعودي إلى منصة إقلاع الطائرة، واستأذن قائد الطائرة من ولي العهد عبر جهاز الاتصال اللاسلكي للإقلاع، فرد عليه قائلا: "بسم الله، وعلى بركة الله. حلق فوق أغلى أرض".

ويعمل أكثر من 70 % من الشباب السعودي على تجميع 22 طائرة من طراز هوك، بعد تلقيهم تدريبا أكثر من سنتين على أيدي خبراء عالميين، في إطار تمكين الصناعات الوطنية الحربية، ودعم الاقتصاد السعودي، لخلق وظائف نوعية.

المصدر: سبق