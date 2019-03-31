بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد برقية للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي عقب مغادرته تونس، عبّر بها عن شكره وتقديره لتونس على تنظيمها القمة وضيافتها.

وكتبت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير تميم شكر السبسي وأعرب له عن أمله في أن تسهم نتائج القمة في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.

سمو الأمير يبعث ببرقية إلى الرئيس التونسي أعرب فيها عن خالص شكره وتقديره على ما قوبل به من حفاوة وتكريم خلال وجوده في تونس للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الثلاثين، متطلعا سموه إلى أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مصلحة الشعوب العربية.#قناpic.twitter.com/jM0ZFTwEHn — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) 31 марта 2019 г.

وكان الأمير تميم قد غادر القمة قبل إلقاء كلمته في قصر المؤتمرات، وفور انتهاء كلمتي الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية