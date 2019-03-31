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موغيريني: الاتحاد الأوروبي لا يعتزم الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 1967

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موغيريني: الاتحاد الأوروبي لا يعتزم الاعتراف بسيادة إسرائيل على أراضي 1967
Reuters
المفوضة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
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جددت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التأكيد، على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967.

وقالت موغيريني في كلمتها خلال قمة الجامعة العربية في تونس اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يقف معارضا لقرار الولايات المتحدة الذي اعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية.

وأضافت: الاتحاد الأوروبي سيبقى متمسكا بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 1967، معتبرة أن "تجاهل القرارات الدولية حول الجولان ليس حلا".

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الاتحاد الأوروبي يرفض دعوة ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا على قرار ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، مثيرا بذلك موجة تنديد عربية ودولية كبيرة.

المصدر: وكالات

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