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الصورة الوحيدة التي اجتمع فيها القادة العرب في قمة تونس

أخبار العالم العربي

الصورة الوحيدة التي اجتمع فيها القادة العرب في قمة تونس
RT
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تهللت أسارير العرب تفاؤلا مع بدء القمة العربية أعمالها في تونس، ونشر صور جماعية للقادة والزعماء المشاركين فيها، إلا أن الفرحة لم تتم، بسبب مغادرة العاهل السعودي وأمير قطر.

وظهر القادة والرؤساء العرب وهم يقفون جنبا إلى جنب في الصورة الجماعية قبل انطلاق القمة، بلا أي نذير بمغادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القمة قبل انتهاء الجلسة الافتتاحية.

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية عن مغادرة الأمير القطري تونس دون ذكر أي تفاصيل، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي عن أسباب المغادرة.

من جهتها، لم تؤكد الرياض مغادرة العاهل السعودي الأراضي التونسية حتى لحظة إعداد الخبر.
المصدر: RT

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