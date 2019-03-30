جامعة القيروان تمنح الدكتوراه للملك سلمان
أعلن المستشار السياسي للرئيس التونسي نور الدين بن نتيشة اليوم السبت، أن تونس قررت منح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دكتوراه فخرية من جامعة القيروان.
سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من #جامعة_القيروان بـ #تونس في تخصص الحضارة العربية والإسلامية.#الملك_سلمان_في_تونسpic.twitter.com/VA4aCHEmav— بندر الجلعود (@Bandaralgaloud) 30 марта 2019 г.
ونفى المستشار بن نتيشة لإذاعة ''شمس أف أم''، طلب الرئاسة التونسية من جامعة الزيتونة منح العاهل السعودي الدكتوراه.
ويزور العاھل السعودي تونس بدعوة من الرئیس الباجي قايد السبسي حيث سیحضر مؤتمر القمة العربیة المقررة الأحد 31 مارس الحالي.
وكان الرئيس التونسي قد قلّد الملك سلمان أعلى وسام في الجمهورية، كما قلّد الملك سلمان مضيفه التونسي قلادة الملك عبد العزيز، أرفع وسام سعودي.
المصدر: "الشروق"