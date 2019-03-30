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أمير قطر يترأس وفد بلاده إلى القمة العربية في تونس

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أمير قطر يترأس وفد بلاده إلى القمة العربية في تونس
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أعلنت الدوحة أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده إلى القمة العربية المزمعة غدا في تونس.

وقالت وكالة "قنا" الرسمية: "يترأس الشيخ تميم أمير البلاد، وفد الدولة للمشاركة في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية الثلاثين، والتي ستنعقد يوم غد الأحد، في العاصمة تونس بالجمهورية التونسية الشقيقة".

ويأتي إعلان قطر هذا، ليثير التساؤلات عن إمكانية لقائه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز المتواجد منذ يومين في تونس.

وتنطلق يوم غد الأحد في تونس العاصمة اجتماعات الدورة 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة.

وستبحث القمة تطورات الأزمة السورية، والتطورات في اليمن وليبيا، ودعم جهود السلام والتنمية في السودان، والتضامن مع لبنان، ودعم جمهورية الصومال وقضايا أخرى.

المصدر: قنا+ وكالات

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