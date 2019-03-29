مصدر عراقي لـRT: نبيه بري سيزور بغداد يوم الأحد

أعلن مصدر برلماني عراقي، اليوم السبت، عن زيارة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لـRT إن "بري سيصل بغداد يوم الأحد وسيلتقي خلال زيارته نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالإضافة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح".

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وأضاف أن "بري قد يلتقي مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إذا ما عاد من واشنطن يوم السبت"، مبيناً أن "بري سيبحث العلاقات بين البلدين، وخاصة الملف الاقتصادي".

المصدر: RT